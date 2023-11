Roma, 20 nov. (LaPresse) – Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, rischia l’ergastolo. La procura della Repubblica di Venezia, infatti, ha inserito, nell’ipotesi di reato di omicidio l’aggravante della premeditazione, che fa salire il minimo di pena da 21 a 24 anni. Lo chiarisce la procura lagunare in una nota precisando che “solo all’ esito delle C.T. e degli ulteriori approfondimenti potrà essere meglio chiarito lo sviluppo dei fatti e quindi il più preciso inquadramento giuridico che, in via di provvisoria, è comunque mutato in art. 575, 577 comma 2° ultima parte 605 C.P”, indicando anche il sequestro tra i reati contestati.

