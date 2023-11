Roma, 20 nov. (LaPresse) – Quest’anno il periodo degli sconti durerà meno del solito: “Si concentreranno in una settimana e non di più, mentre negli altri anni avevamo visto la tendenza ad allargare a quasi tutto il mese le offerte legate al Black Friday. Ora invece il numero di giorni sarà inferiore, con offerte e sconti che perlopiù si aggireranno attorno al 20-25%”. Sono le previsioni di Confesercenti sull’imminente periodo del Black Friday, come ha spiegato a LaPresse il segretario generale Mauro Bussoni. Per dei dati certi chiaramente è ancora presto, “abbiamo avviato un sondaggio che sarà disponibile la prossima settimana, quindi per ora ci muoviamo in base alle ‘sensazioni’ e alle prime dichiarazioni che ci arrivano dai nostri imprenditori”, ha precisato il segretario. Ma la situazione in cui si muovono consumatori e commercianti è nota: “Viviamo una stagione particolare, ci sono difficoltà evidenti, il potere d’acquisto è calato, i cambiamenti climatici portano cambiamenti nei consumi” che inevitabilmente hanno un peso su iniziative come il Black Friday. “Si acquisterà solo ciò di cui si ha bisogno, con molta più attenzione. Rispetto al recente passato, ci sarà più cautela”, ha osservato Bussoni, prevedendo un fenomeno “più contenuto, sia per le vendite sia per la partecipazione degli imprenditori”. In generale, l’impressione è che questa iniziativa “ha perso interesse e si è ridotta nella durata. Vedremo se i dati lo confermeranno” ma in ogni caso ci si muove “in un contesto in cui l’economia delle famiglie e del paese non va per il meglio. Siamo di fronte ad un calo delle vendite e dei consumi importante, e quindi anche il Black Friday ne risente”, ha chiosato il segretario di Confesercenti.

