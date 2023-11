Roma, 19 nov. (LaPresse) – “Condanniamo l’inaccettabile violenza degli estremisti in Cisgiordania”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo aver incontrato il re Abdullah II in Giordania. Von der Leyen ha ringraziato il monarca per “lo scambio di opinioni sulla crisi a Gaza”. “Collaboreremo con la Giordania per fornire a Gaza i tanto necessari aiuti umanitari”, “condanniamo l’inaccettabile violenza degli estremisti in Cisgiordania e concordiamo sulla necessità di spezzare la spirale della violenza”, ha affermato la presidente, sottolineando che “la soluzione dei due Stati è l’unico modo per raggiungere la pace”.

