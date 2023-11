Milano, 19 nov. (LaPresse) – In precedenza l’Autorità palestinese aveva diffuso un documento in cui sosteneva che un’indagine preliminare della polizia israeliana aveva rivelato che Israele ha ‘fabbricato’ materiale mediatico per giustificare il suo attacco a Gaza. In una dichiarazione, il ministero degli Esteri palestinese affermava anche che elicotteri israeliani avevano bombardato civili israeliani il 7 ottobre durante il festival musicale Supernova, per poi incolpare i palestinesi. L’affermazione è comparsa per la prima volta ieri sul sito Haaretz, che citava una fonte anonima della polizia israeliana, ed è stata ampiamente ripresa dalla stampa araba e condivisa sui social.

