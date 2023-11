Khan Younis (Striscia di Gaza), 19 nov. (LaPresse/AP) – Il ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che 30 neonati prematuri sono stati evacuati oggi dall’ospedale di al-Shifa e saranno trasferiti in ospedali in Egitto. La notizia è stata confermata telefonicamente all’Associated Press dal portavoce del ministero, Medhat Abbas. In precedenza un team dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha visitato l’ospedale sabato, aveva dichiarato che tra i pazienti rimasti nell’ospedale c’erano 32 bimbi oltre a decine di persone gravemente malate. Associated Press riferisce che al momento non è stato possibile determinare il perché ci sia una discrepanza tra i numeri delle autorità di Gaza e quelli dell’Oms.

