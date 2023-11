Roma, 19 nov. (LaPresse) – Il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha esortato il Comitato arabo-islamico a riunirsi con urgenza “per discutere i modi per fermare la guerra e rompere l’assedio della Striscia di Gaza”. Ne dà notizia l’agenzia turca Anadolu. Il Comitato ministeriale arabo-islamico è stato costituito dal Vertice congiunto arabo-islamico che si è tenuto in Arabia Saudita l’11 novembre, con lo scopo di seguire l’attuazione dei risultati del summit. Haniyeh ha sottolineato “la necessità di agire rapidamente per obbligare Israele a rispettare le risoluzioni internazionali che chiedono di porre fine all’aggressione contro il popolo palestinese e di proteggere gli ospedali a Gaza”.

