Roma, 19 nov. (LaPresse) – Israele ha puntato il dito contro l’Iran per il dirottamento di una nave mercantile compiuto dai ribelli Huthi dello Yemen. L’Ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha affermato in una nota, ripresa dai media israeliani, che la vicenda è “un altro atto di terrorismo iraniano” che rappresenta “un balzo in avanti nell’aggressione iraniana contro i cittadini del mondo libero e crea conseguenze internazionali riguardo alla sicurezza delle rotte marittime globali”.

