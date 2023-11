Roma, 19 nov. (LaPresse) – La nave mercantile dirottata dai ribelli Huthi dello Yemen, nel Golfo di Aden, “non è israeliana”. Lo hanno affermato le Forze di difesa israeliane su X. “Si tratta di una nave partita dalla Turchia diretta in India con un equipaggio civile internazionale, senza israeliani”, riferisce l’Idf, qualificando comunque la vicenda come “molto grave a livello globale”. In mattinata un portavoce del gruppo armato vicino all’Iran, aveva avvertito che sarebbero state prese di mira tutte le navi di proprietà o gestite da compagnie israeliane o che portano la bandiera dello Stato ebraico.

