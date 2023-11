Milano, 19 nov. (LaPresse) – Il portavoce militare yemenita del gruppo dei ribelli Houthi, Ansarullah, ha confermato che le sue forze hanno sequestrato quella che secondo loro era una nave israeliana nel Mar Rosso e l’hanno portata a riva insieme al suo equipaggio. “Stiamo trattando l’equipaggio in conformità con le norme e i principi islamici”, ha detto, come riporta Al Jazeera. Il portavoce ha avvertito che “qualsiasi nave appartenente a Israele o che lo sostiene” sarà un obiettivo legittimo per le forze Houthi. “Confermiamo la continuazione delle nostre operazioni militari contro Israele finché non cesserà l’aggressione contro Gaza”, ha aggiunto il portavoce.

