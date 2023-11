Roma, 19 nov. (LaPresse) – Filippo Turetta “è stato arrestato poche ore fa in Germania” e “credo che nel giro di 48 ore sarà in Italia per essere processato”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al meeting di Taormina.

