Milano, 19 nov. (LaPresse) – “Visto che pare che Filippo abbia accettato di non opporsi all’estradizione, se fosse così effettivamente potrebbe essere estradato in Italia dopo gli adempimenti burocratici nel giro di pochi giorni, in tempi piuttosto brevi. Se si fosse opposto sarebbero stati tempi più lunghi. Credo sia una questione di giorni, il magistrato ha già fatto un primo colloquio. La Germania ci ha fatto sapere di essere disposta ad accelerare i tempi, c’è una collaborazione molto positiva”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato a Dritto e Rovescio su Rete4.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata