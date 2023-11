Vigonovo (Venezia), 19 nov. (LaPresse) – “Ho parlato oggi con l’avvocato di Filippo in Germania. Mi ha raccontato che durante l’udienza di convalida è stato dato il consenso da parte di Filippo all’estradizione, quindi la procedura dovrebbe avere un’accelerazione rispetto al fatto che non lo avesse dato, quanto meno relativa. Ci vorranno circa una quindicina di giorni perché Filippo arrivi qui in Italia”. Lo conferma a LaPresse l’avvocato Emanuele Compagno, il legale del 22enne accusato di aver ucciso Giulia Cecchettin.

