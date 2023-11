Milano, 18 nov. (LaPresse) – Una foto in bianco e nero e la frase in inglese ‘Rest In Power. I love you’. E’ il post pubblicato poco fa da Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin, sul suo profilo Instagram. Nella foto le due sorelle sorridono scattandosi un selfie allo specchio.

