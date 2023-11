Madrid (Spagna), 18 nov. (LaPresse) – Nel loro incontro a Roma, il leader di Vox Santiago Abascal e la premier Giorgia Meloni, oltre alle elezioni europee, hanno discusso anche della situazione politica in Spagna. I due, riferisce Vox, “hanno affrontato la grave situazione politica che sta attraversando la Spagna dopo la firma degli accordi di governo di Pedro Sanchez” con gli indipendentisti catalani. Abascal ha spiegato a Meloni “la situazione di grave rischio per lo Stato di diritto e le conseguenze politiche e sociali della concessione dell’amnistia agli incriminati per il colpo di Stato in Catalogna del 2017”. Il presidente di Vox sta proseguendo così nella sua intenzione di “spiegare in tutte le sedi l’irregolarità dell’investitura di Sanchez”.

