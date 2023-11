Milano, 18 nov. (LaPresse) – “Giorgia Meloni vuole comandare e non governare, è per questo che vuole indebolire il parlamento e il presidente della Repubblica. Hanno sempre avuto la tentazione dell’uomo o della donna sola al comando, solo che l’abbiamo già provata in questo Paese e non è andata bene”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata su Radio 24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata