Milano, 18 nov. (LaPresse) – “Ho scelto di non andare alla loro festa di partito perchè li aspettiamo in Parlamento, ad esempio sul salario minimo. Siamo sempre aperti al confronto, ma stanno esautorando il Parlamento, stanno umiliando i lavoratori e le lavoratrici contestando pure il diritto allo sciopero e stanno sfasciando la Costituzione, non sono del mood per una festa di partito”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, su Radio 24, spiegando il rifiuto di partecipare alla festa di FdI ad Atreju. “Detto questo, sono io che ho chiesto più volte a Giorgia Meloni un confronto su alcuni temi, come la violenza sulle donne. Sono io che aspetto che abbia il coraggio di portare in Parlamento l’accordo con l’Albania. Li stiamo aspettiamo ancora sul Mes”. Il parlamento è la sede opportuna, ed è ì che li aspettiamo”.

