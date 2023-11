Khan Younis (Striscia di Gaza), 18 nov. (LaPresse/AP) – Juliette Touma, portavoce dell’agenzia per i rifugiati palestinesi, nota come Unrwa, ha dichiarato che sono arrivati a Gaza 120.000 litri di carburante, destinati a durare due giorni. Venerdì Israele ha acconsentito a far passare tale quantità per supportare le attività delle Nazioni Unite. Inoltre, ha concesso l’arrivo di altri 10.000 litri per mantenere in funzione i sistemi di telecomunicazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata