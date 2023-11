Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), 18 nov. (LaPresse/AP) – Il primo aereo con a bordo bambini palestinesi rimasti feriti nella guerra tra Israele e Hamas che infuria nella Striscia di Gaza, ha raggiunto gli Emirati Arabi Uniti, Paese che ha promesso uno sforzo per aiutare circa mille bambini. Il gruppo di 15 persone, tra cui i bambini e i loro familiari, ha attraversato il valico di frontiera di Rafah venerdì. Hanno poi preso un volo dalla città egiziana di El-Arish per Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. I bambini si sono addormentati sulle ginocchia delle loro mamme quando l’aereo è finalmente atterrato all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. Alcuni sedili dell’aereo sono stati rimossi per fare spazio ai bambini più gravemente feriti, che sono stati trasportati in barella.

