Roma, 18 nov. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane negano di aver ordinato l’evacuazione dell’ospedale di al-Shifa a Gaza City, e affermano di aver risposto solo alla domanda del direttore del centro medico che ha chiesto una via di fuga sicura per coloro che desiderano andarsene. “Questa mattina, l’Idf ha accolto la richiesta del direttore dell’ospedale di al-Shifa” di consentire ad altre persone che si trovavano nella struttura e “che volevano andarsene, di farlo attraverso un percorso sicuro”, ha affermato l’esercito in un comunicato, secondo quanto riporta il Times of Israel.

