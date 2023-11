Roma, 17 nov. (LaPresse) – Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia Cecchettin, è indagato dalla Procura di Venezia per tentato omicidio. “Dopo una complessa attività disposta innanzitutto alla ricerca e al ritrovamento dei due giovani, e nel contempo diretta anche ad accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti e al loro primo esito, questo Ufficio ha disposto l’iscrizione di Filippo Turetta nel registro degli indagati in relazione al reato di tentato omicidio (artt. 56, 575, 577 co. 3 c.p.) anche a sua garanzia al fine di consentire le necessarie attività irripetibili”, si legge in una nota della Procura veneziana.

