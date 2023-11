Roma, 17 nov. (LaPresse) – Filippo Turetta, 22enne scomparso da sabato con la ex fidanzata Giulia Cecchettin, indagato per tentato omicidio, è ricercato anche dalle polizie europee. Nel pomeriggio, la procura di Venezia ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un mandato d’arresto europeo, diramato dall’Interpol a tutti i posti polizia europei. La Fiat Punto nera, sulla quale era bordo la coppia era stata avvistata nei pressi del confine dell’Austria.

