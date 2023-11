Roma, 17 nov. (LaPresse) – “Se il governo vuole ascoltare allora cambi idea, smetta di fare cavolate, ritiri la precettazione e finalmente apra la trattativa anche con noi, che stiamo facendo proposte per migliorare questo Paese. Se pensa di non ascoltarci noi continueremo fino a che non otterremo risultati”. Lo ha detto il leader Cgil Maurizio Landini, a margine della manifestazione organizzata da Cgil e Uil a Roma contro la manovra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata