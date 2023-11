Roma, 17 nov. (LaPresse) – “Salvini guarda questa piazza, studiala bene e porta rispetto a chi sta qui e paga con una giornata di lavoro”. Lo ha detto il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal palco di piazza del Popolo alla manifestazione organizzata contro la manovra insieme alla Cgil. “Chi sta qui non fa il ‘weekend lungo’ molti di loro lavorano sabato e domenica per garantire i servizi, c’è gente che lavora quando tu fai i fine settimana”, continua Bombardieri rivolgendosi al ministro ai Trasporti. “A chi avete precettato spiegate cosa avete fatto per la sicurezza di quel settore, per rinnovare contratti, se avete messo risorse per loro”.

