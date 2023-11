Roma, 17 nov. (LaPresse) – “Quando misi il mio rene in vendita nessuno capì. Anzi, la maggior parte mostrò indifferenza, in molti sdegno e qualcuno mi augurò persino la morte. Ma io volevo solo la possibilità di avere una vita dignitosa che, a distanza di anni, ancora non ho”. Lo dice a LaPresse Antonio Campanile di Recale, in provincia di Caserta, disoccupato, invalido e malato cronico, che nel 2017 mise in vendita un rene per poter cambiare casa lasciando quella in cui vive in comodato d’uso. “Questa è piena di muffa, le pareti sono bagnate. Ci piove dentro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata