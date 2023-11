Madrid (Spagna), 17 nov. (LaPresse) – Il Pd per vincere le elezioni deve aumentare la sua capacità di attrarre i “giovani” e “rendersi visibile” nelle amministrazioni in cui governa “adottando politiche di centrosinistra” che siano “realmente differenti da quelle che la destra sta portando avanti”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse Cristina Narbona, presidente del Partito socialista spagnolo (Psoe), che dopo le elezioni di luglio è riuscito a rimanere alla guida del Paese iberico con Pedro Sanchez premier. Secondo la presidente, quando si è allìopposizione, come è il caso del Pd e della sua leader Elly Schlein, si paga il fatto di essere poco visibili e “non è facile superare questo ostacolo”, inoltre, ha detto Narbona, al Pd non viene dato molto spazio nella maggior parte dei media italiani. La via per acquisire visibilità, secondo la socialista, è quella di “costruire un’alternativa” reale alla destra e “farla conoscere”, mettendola in pratica in primo luogo nei Comuni che la sinistra amministra. Narbona ha ricordato quando i socialisti con Sanchez nel 2017 erano all’opposizione: allora “facemmo un programma di governo con 10 grandi misure importanti per i cittadini, come le pensioni, i diritti delle donne e le politiche ambientali” e facemmo “il giro di tutta la Spagna” per farci conoscere e avvicinarci alla società civile. “Non abbiamo solo criticato il governo, ma abbiamo costruito un’alternativa”, ha sottolineato Narbona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata