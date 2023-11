Roma, 17 nov. (LaPresse) – Israele ha “il diritto, secondo il diritto internazionale, di difendersi”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in occasione della visita in Germania del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta Tagesschau. “Il diritto di Israele ad esistere è per noi inconfutabile”, ha affermato il cancelliere tedesco. Erdogan ha più volte criticato le azioni israeliane nella Striscia di Gaza.

