Roma, 17 nov. (LaPresse) – “Parliamo di 13mila tra bambini, donne e anziani uccisi. Non c’è una zona che possa ancora definirsi Gaza, è stato tutto raso al suolo”. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nella conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Lo riporta Focus.de. “Tutti parlano di Hamas, ma possiamo paragonarla a ciò che possiede Israele?”, ha chiesto Erdogan. “Israele ha un’arma nucleare – ha aggiunto – ma ovviamente se qualcuno glielo chiedesse non direbbero di sì, perché non dicono necessariamente la verità”.

