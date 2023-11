Milano, 17 nov. (LaPresse) – “Le forze di occupazione israeliane affermano di aver fornito incubatrici all’ospedale, ma questo non è vero; questo è falso”. Lo ha detto il direttore dell’ospedale al-Shifa di Gaza, Muhammed Abu Salmiya, parlando ad Al Jazeera. “Inoltre non abbiamo bisogno di incubatrici. Abbiamo già delle incubatrici in ospedale, ma siamo senza carburante per generare elettricità”, ha aggiunto, sottolineando che molti neonati prematuri sono morti perché le incubatrici hanno esaurito l’ossigeno.

