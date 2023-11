Pisa, 17 nov. (LaPresse) – In centinaia questa mattina hanno attraversato le strade di Pisa per chiedere un immediato cessate il fuoco per fermare i bombardamenti che stanno colpendo da più di un mese i territori di Gaza. Dopo aver incontrato il Rettorato dell’università di Pisa, il corteo ha raggiunto piazza dei Miracoli dove una bandiera della Palestina è stata srotolata e esposta dalla Torre di Pisa, in solidarietà al popolo palestinese. Poi alcuni studenti hano acceso fumogeni rossi e verdi accanto alla bandiera palestinese, ben visibili da tutta la piazza.

