Roma, 17 nov. (LaPresse) – Una donna di 85 anni, è morta in un incidente stradale, avvenuto in via della Bufalotta, all’altezza di via Ortezzano. Lo scontro è avvenuto intorno alle 15.45 tra due auto, una Fiat Panda e una Nissan Micra ed ha coinvolto anche una macchina in sosta, una Fiat Multipla. A bordo della Panda c’era, oltre alla conducente, una donna di 63 anni, trasportata al S. Andrea in codice rosso, la passeggera di 85 anni, morta sul colpo. A bordo della Micra c’era una famiglia di origini filippine, padre madre e due bambini, tutti trasportati in ospedale per accertamenti. La madre ed i figli di 4 e 6 anni sono stati trasportati dal 118 al Gemelli, mentre il padre al policlinico Umberto I in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del III gruppo nomentano della polizia Roma Capitale, si tratterebbe di uno scontro frontale ma le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono in corso. La vittima è la 173 esima da inizio 2023 tra Roma e provincia.

