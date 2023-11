Milano, 17 nov. (LaPresse) – Tragico incidente stradale tra tre auto e un camion a Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante ha perso il carico che stava trasportando, composto da impalcature che hanno travolto le auto che si trovavano dietro: due i morti e tre feriti di cui uno grave. L’autista del camion non si è fermato ed è scappato: sono in corso le ricerche. Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Guastalla.

