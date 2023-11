Roma, 16 nov. (LaPresse) – Sono stati trovati brandelli di tessuto di abiti femminili sull’argine del fiume Muson ricadente nel tratto di Stigliano, nel comune di Santa Maria di Sala, provincia di Venezia. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti investigative, i pezzi dei vestiti non sarebbero stati associati, almeno per il momento, a Giulia Cecchettin. La procura di Venezia non avrebbe ancora aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di omicidio o istigazione al suicidio. Le ricerche dei due scomparsi sono coordinate dalla prefettura.

