Madrid (Spagna), 16 nov. (LaPresse) – Il leader socialista Pedro Sanchez resta il premier della Spagna. Il Congresso dei deputati, dopo oltre 100 giorni dalle elezioni del 23 luglio, ha votato a favore della sua investitura con 179 ‘sì’, 3 in più della maggioranza assoluta. Per il leader si tratta della terza volta da premier, dalla mozione di censura contro il popolare Mariano Rajoy nel 2018 e dopo le elezioni del 2019. Sanchez ha ottenuto l’appoggio dei socialisti, degli alleati di Sumar, dei partiti baschi e catalani EH Bildu, Pnv, Erc e Junts, del partito galiziano Bng e di Coalicion Canaria. Determinante per l’investitura del socialista è stato l’accordo stretto con il partito di Carles Puigdemont, Junts, che ha al centro una legge di amnistia che andrà a beneficio degli indipendentisti catalani. Il patto è stato fortemente contestato dall’opposizione del Pp e di Vox che ha parlato di attacco allo Stato di diritto spagnolo.

