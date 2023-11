Roma, 16 nov. (LaPresse) – “Orgogliosa dell’importante ‘pacchetto sicurezza’ approvato oggi in Consiglio dei Ministri”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, elencando poi “le iniziative più rilevanti”. Nel post pubblicato la premier parte quindi dalle maggiori “tutele per le Forze dell’Ordine”, per poi passare al “contrasto alle occupazioni abusive con procedure ‘lampo’ per la liberazione degli immobili e l’introduzione di un nuovo delitto che prevede la reclusione da 2 a 7 anni contro gli occupanti abusivi”. Meloni elenca quindi la “stretta sulle truffe commesse ai danni degli anziani e delle persone più fragili, con un aumento della pena di reclusione da 2 a 6 anni per il reato di truffa aggravata”; le “misure specifiche anti-borseggio e contro chi impiega i minori nell’accattonaggio, in particolare nelle metro e nelle stazioni”; “l’introduzione di un nuovo reato per punire chi partecipa e/o organizza rivolte nelle carceri”; la “stretta contro i blocchi stradali, fenomeni che si stanno moltiplicando e che creano enormi disagi ai cittadini, verso chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo”.

