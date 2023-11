Milano, 16 nov. (LaPresse) – Il 2023 è stato l’anno con il più alto numero di turisti a Milano. Lo ha annunciato il sindaco, Beppe Sala, in occasione della presentazione della mostra ‘Piero della Francesca. Un capolavoro riunito’. “Aspettiamo che finisca l’anno per dare i numeri finali però ormai siamo avanti rispetto al 2019, quindi sarà un record storico”, ha spiegato a margine Sala. “Non credo che Milano debba ambire a molti turisti in più, l’importante è la qualità del turista. Tutti quello che muove la cultura per noi e perfetto. Siamo una città che vuole essere stimolante”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata