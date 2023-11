Milano, 16 nov. (LaPresse) – Israele sta conducendo un “grande raid” nella città di Jenin e nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Le forze israeliane “hanno preso d’assalto il campo con dozzine di veicoli, inclusi enormi bulldozer” ha riferito il vicegovernatore di Jenin, Kamal Abu al-Roub, citato da Al Jazeera. Le interruzioni di corrente, ha aggiunto, sono prevalenti nel campo e anche in altre parti della città, poiché sono in corso scontri tra soldati israeliani e palestinesi. Secondo testimoni, veicoli israeliani hanno circondato il campo dai lati orientale e occidentale. Si possono sentire anche sporadici suoni di esplosioni.

