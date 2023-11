Milano, 16 nov. (LaPresse) – L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha reso noto che domani non ci saranno consegne di aiuti a Gaza attraverso il valico di Rafah, che collega l’Egitto con la Striscia, a causa del blackout delle telecomunicazioni. “La rete di comunicazione a Gaza è interrotta perché non c’è carburante”, scrive l’Onu in un post sui social, “questo rende impossibile gestire o coordinare i convogli di aiuti umanitari”.

