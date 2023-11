Milano, 16 nov. (LaPresse) – “I carri armati militari israeliani assediano l’ospedale battista Al-Ahli a Gaza ed è in corso un violento attacco”. È quanto fa sapere la Mezzaluna rossa palestinese (Prcs) in un post sui propri social. “Le squadre della Prcs non sono in grado di muoversi e di raggiungere i feriti”, si legge nel post.

