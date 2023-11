Milano, 16 nov. (LaPresse) – Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha affermato che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno completato la cattura della parte occidentale di Gaza City e hanno ripulito l’area da qualsiasi agente e risorsa di Hamas. Hanno poi ottenuto “risultati significativi” nell’ospedale di al-Shifa a Gaza e sono ora pronte per passare alla “fase successiva” dell’operazione di terra nella Striscia. Lo riporta il Times of Israel. “L’operazione continua e viene condotta in modo preciso, selettivo, ma molto, molto determinato”, ha detto durante una visita al centro di comando della 36a divisione.

