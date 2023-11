Milano, 16 nov. (LaPresse) – L’ospedale indonesiano di Beit Lahiya, nel nord della Striscia di Gaza, è “completamente fuori servizio”. Lo ha detto ad Al Jazeera, il direttore dell’ospedale Atef al-Kahlout. “I reparti non sono in grado di svolgere il proprio lavoro”, ha affermato, “non possiamo offrire servizi e non possiamo offrire letti ai pazienti”. Nonostante la struttura abbia una capienza di 140 pazienti, oggi a Beit Lahiya ci sono circa 500 persone.

