Torino, 16 nov. (LaPresse) – Alex Schwazer non sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il marciatore, nel corso della puntata del ‘Grande Fratello’, ha annunciato di non aver ricevuto dalla Wada, l’agenzia mondiale antidoping, lo sconto della squalifica per doping. “La decisione non è stata favorevole”, ha spiegato l’atleta. La sanzione scadrà il 7 luglio del prossimo anno e in questo modo Schwazer non potrà prendere parte alle qualificazioni alle Olimpiadi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto 2024.

