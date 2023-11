Roma, 15 nov. (LaPresse) – Matteo Salvini esprime “soddisfazione” per la riduzione dello sciopero dei trasporti da 8 a 4 ore annunciato dai sindacati dopo la precettazione. “Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero” dice Salvini. E’ quanto si legge in una nota.

