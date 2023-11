Milano, 15 nov. (LaPresse) – L’utilizzo sempre più pervasivo delle tecnologie digitali ha forte impatto sulla salute mentale di tutti compresi i giovanissimi. Lo evidenziano le richieste di aiuto arrivate alla linea di Ascolto 1.96.96 del Telefono Azzurro, che nel 2022 ha raccolto 1459 segnalazioni relative a problemi di salute mentale (4 casi al giorno) e quelle gestite dal numero Emergenza Infanzia 114 che, nel 2022, sono state ben 347. In uno studio presentato per la Giornata dell’Infanzia, realizzata con il supporto di BVA Doxa su 800 ragazzi tra i 12 e i 18 anni e presentata all’evento di Fondazione S.O.S. il Telefono Azzurro ETS “Il futuro dell’infanzia tra nuovi scenari e risposte concrete”, si legge che solo il 41% dei ragazzi che ha partecipato al sondaggio si è sentito felice nelle ultime due settimane. Il 21% dei giovani ha dichiarato di sentirsi in ansia o preoccupato (20%), il 6% triste. A 1 ragazzo su 2 – si legge nel report – il futuro appare come un qualcosa di davvero oscuro. Tra le principali sofferenze che gli adolescenti riscontrano tra i loro coetanei vi è al primo posto la dipendenza da internet e dai social network (52%), seguita dalla mancanza di autostima (41%), dalle difficoltà relazionali con gli adulti (40%), ansia e attacchi di panico (30%). Soltanto il 2% ritiene che i propri coetanei non vivano situazioni di sofferenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata