Milano, 15 nov. (LaPresse) – “Certamente a Milano c’è un problema di sicurezza ma c’è ovunque, in molte città, non è che qui sia il Bronx. Ma è anche un tema di disuguaglianza, perché per esempio i ragazzi che arrivano al Beccaria nella maggioranza dei casi vivono una condizione di povertà assoluta. I poveri in Italia stanno aumentando in modo vertiginoso”. Così a LaPresse don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale minorile Beccaria di Milano e fondatore della comunità Kayros, a proposito del tema sicurezza a Milano, dopo le parole di oggi del sindaco Giuseppe Sala che ha parlato di “campagna politico-mediatica” contro il capoluogo milanese.

