Milano, 15 nov. (LaPresse) – “Il mio impegno a fermare le barche di migranti resta incrollabile”. Così in un post sul social X il primo ministro britannico Rishi Sunak, dopo la sentenza della Corte Suprema che ha giudicato illegale il piano del governo di trasferire i migranti in arrivo nel Paese in Ruanda. “Il governo ha lavorato a un nuovo patto con il Ruanda e lo finalizzeremo alla luce della sentenza di oggi”, ha aggiunto Sunak, “se necessario, sono pronto a rivedere i nostri quadri giuridici nazionali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata