Londra (Regno Unito), 15 nov. (LaPresse/AP) – La Corte Suprema britannica ha stabilito che il controverso piano del governo di trasferire alcuni migranti in Ruanda è illegale. Cinque giudici della corte suprema del Paese hanno dichiarato che i richiedenti asilo sarebbero “a rischio reale di maltrattamenti” perché potrebbero essere rimandati nei loro Paesi d’origine una volta arrivati in Ruanda. La sentenza è un duro colpo per il governo il cui piano aveva attirato l’attenzione e le critiche internazionali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata