Roma, 15 nov. (LaPresse) – “La nostra intera operazione è ora sull’orlo del collasso. Entro la fine di oggi, circa il 70% della popolazione in Gaza non avrà accesso all’acqua pulita”. Lo scrive sul suo account X il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini. “Avere carburante solo per i camion non salverà più vite umane – aggiunge – Aspettare più a lungo costerà vite umane”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata