Gerusalemme, 15 nov. (LaPresse/AP) – L’esercito israeliano ha affermato di essere entrato nell’ospedale Shifa di Gaza, luogo di una lunga situazione di stallo. Secondo le autorità israeliane Hamas nasconde operazioni militari nella struttura. L’esercito ha annunciato che sta effettuando “un’operazione precisa e mirata contro Hamas in un’area specifica” nell’ospedale. Non ha fornito ulteriori dettagli ma ha precisato che stava adottando misure per evitare danni ai civili. “L’ospedale mette a repentaglio il suo status protetto dal diritto internazionale”, ha affermato.

