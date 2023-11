Roma, 15 nov. (LaPresse) – “Israele sta ancora ritardando il rilascio di 50 donne e bambini prigionieri in cambio di una tregua umanitaria, della liberazione di un certo numero di donne e bambini detenuti nelle sue carceri e dell’ingresso di aiuti umanitari in tutte le aree della Striscia di Gaza”. Lo scrive su Telegram Ezzat al-Risheq, membro dell’ufficio politico di Hamas. Lo riporta Al Jazeera. Secondo al-Risheq, Israele non sarebbe davvero interessato a concludere l’accordo ma “sta temporeggiando per continuare la sua aggressione e la guerra contro civili indifesi”.

