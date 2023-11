Milano, 15 nov. (LaPresse) – Hamas ha affermato di ritenere Israele e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, pienamente responsabili delle implicazioni del raid dell’esercito israeliano all’ospedale di al-Shifa a Gaza City. Lo riporta Al Jazeera. Hamas ha anche definito l’operazione un “crimine barbaro contro una struttura medica protetta dalla Quarta Convenzione di Ginevra”. “L’occupazione israeliana e tutti coloro che hanno collaborato con essa per uccidere bambini, pazienti e civili innocenti saranno ritenuti responsabili”, si legge in una nota del gruppo palestinese. “L’adozione da parte della Casa Bianca e del Pentagono della falsa narrativa israeliana secondo cui la resistenza utilizza il Centro medico al-Shifa per ragioni militari”, ha aggiunto, “ha costituito il via libera per Israele a commettere ulteriori massacri contro i civili e a rimuoverli con la forza dal nord al sud per continuare il piano di occupazione volto a sfollare la nostra gente”.

